В поддержку самовыдвижения Путина по всей стране собрали уже более 1,3 млн подписей

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин идёт на них как самовыдвиженец. Уже 9 декабря 2023 года прошло заседание инициативной группы по его выдвижению, которая поддержала российского лидера, а 18 декабря он подал документы в Центризбирком. На данный момент идёт сбор подписей в поддержку Путина. Необходимое число — не менее 300 тысяч. При этом в каждом из 89 регионов его должны поддержать не менее 7,5 тысячи человек.