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Минюст Узбекистана открыл двери для всех желающих

Минюст Узбекистана, в рамках акции «День открытых дверей», принял посетителей от 7 до 70 лет. Интерес к работе ведомства проявили более 200 человек.

Впервые Минюст РУз организовал «День открытых дверей» в одной локации, охватив сразу все сферы своей деятельности, рассказали в ведомстве корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Ранее, чтобы широко информировать общественность о проводимой работе, в частности деятельности ЗАГСа, Центра судэкспертизы имени Х. Сулеймановой или центров госуслуг, специалисты проводили локальные встречи на местах. В этот раз мероприятие организовали таким образом, чтобы каждый посетитель смог наглядно ознакомиться с работой Минюста и предметно пообщаться со специалистами сферы. А некоторые участники получили на месте отдельные виды госуслуг.

День основания Минюста независимого Узбекистана — 8 января 1993 года. О самых значимых достижениях ведомства за прошедший период, а также акции «День открытых дверей» — в видеоматериале Sputnik Узбекистан.