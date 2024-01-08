Минюст Узбекистана открыл двери для всех желающих

Ранее, чтобы широко информировать общественность о проводимой работе, в частности деятельности ЗАГСа, Центра судэкспертизы имени Х. Сулеймановой или центров госуслуг, специалисты проводили локальные встречи на местах. В этот раз мероприятие организовали таким образом, чтобы каждый посетитель смог наглядно ознакомиться с работой Минюста и предметно пообщаться со специалистами сферы. А некоторые участники получили на месте отдельные виды госуслуг.