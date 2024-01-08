В Уфе после отпуска проводили мобилизованных в зону СВО

«От имени Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова, от себя лично хочу выразить слова благодарности. Будем приезжать к вам, помогать, решать вопросы, привозить необходимое. Вашим семьям здесь тоже будем помогать, поэтому переживать не надо. Вы — пример мужества и героизма. Спасибо вам, братья, мы вами гордимся и гордимся тем, что наше Отечество под надежной защитой таких героев, как вы. Я уверен, что вы с честью выполните долг. Потомки Салавата отступать не умеют! Ждем вас домой живыми и невредимыми с победой!» сказал вице-премьер правительства Башкортостана Ирек Сагитов.