В Уфе после отпуска проводили мобилизованных в зону СВО

Помимо родных и близких, проводить участников спецоперации пришли заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов, начальник отделения по военно-патриотической работе Военного комиссариата Республики Башкортостан, подполковник Альберт Гильманов, заместитель главы администрации Советского района Уфы Артур Алибаков.
«От имени Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова, от себя лично хочу выразить слова благодарности. Будем приезжать к вам, помогать, решать вопросы, привозить необходимое. Вашим семьям здесь тоже будем помогать, поэтому переживать не надо. Вы — пример мужества и героизма. Спасибо вам, братья, мы вами гордимся и гордимся тем, что наше Отечество под надежной защитой таких героев, как вы. Я уверен, что вы с честью выполните долг. Потомки Салавата отступать не умеют! Ждем вас домой живыми и невредимыми с победой!» сказал вице-премьер правительства Башкортостана Ирек Сагитов.
По словам самих военнослужащих, отпуск они провели хорошо, ходили в гости, помогали семьям по хозяйству. Разумеется, максимум времени старались провести с семьей. Впечатлениями от отпуска поделился мобилизованный из Белорецка с позывным «Батя».
«Отпуск прошел хорошо. Все две недели провел с семьей. Очень рад, что отпуск совпал с новогодними каникулами. Настроение позитивное. Нас там ждут ребята. На передовой в целом, все отлично, там — товарищи из Башкирии, с которыми служим. Дома остаются любимая супруга, пятеро детей и два внука», — говорит «Батя».
У мужчины с позывным «Каюм» дома ждут мама, жена и ребенок. В отпуске успел съездить в гости в Санкт-Петербург к старшему брату, тоже военнослужащему. Он говорит, что отпуск прошел плодотворно и насыщенно.