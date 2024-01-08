В Воронежской области для детей из Белгорода подготовят более 300 мест

Воронежская область готова принять 300 детей из Белгородской области. Их размещение планируется в оздоровительных лагерях «Голубой экран» и «Кировец». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник, 8 января.
— Правительство Воронежской области находится на связи с коллегами из Белгородской области и готово принять и разместить в детских лагерях ребят из этого региона. На данный момент ожидается точная информация о необходимом числе мест и возможном времени организованного прибытия детей из соседнего региона, — рассказали в пресс-службе.
Там напомнили, что в столице Черноземья сегодня продолжают работать девять пунктов временного размещения граждан (ПВР), в которых свободны 62 места. В районах области еще открыты 12 ПВР, где свободными остаются около 100 мест.
— При необходимости, по решению оперативного штаба, в районах области число мест в ПВР может быть увеличено минимум еще на 225. Пока в ПВР Воронежа размещены 13 жителей Белгорода. Они прибыли по своей инициативе, — отметили в региональном правительстве.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что белгородский губернатор рассказал о том, что он созвонился со своими коллегами из Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей. Все они готовы оказать помощь в размещении детей.