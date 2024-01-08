В Воронежской области для детей из Белгорода подготовят более 300 мест

— Правительство Воронежской области находится на связи с коллегами из Белгородской области и готово принять и разместить в детских лагерях ребят из этого региона. На данный момент ожидается точная информация о необходимом числе мест и возможном времени организованного прибытия детей из соседнего региона, — рассказали в пресс-службе.