Алексей Текслер дал старт «Рождественским ёлкам» губернатора

На сцене челябинского театр оперы и балета было дано представление «Двенадцать месяцев». В этом году на ёлку были приглашены дети из малообеспеченных семей, воспитанники детских домов и интернатов, одарённые ребята, инвалиды и дети военнослужащих. Для незрячих ребятишек была организована специальная тифлокомментирование, то есть словесное пояснение того, что происходит на сцене.
Также Алексей Текслер вручил награды победителям и призёрам регионального конкурса детского творчества «Рождественская сказка». Данное мероприятие уже стало традиционным для Южного Урала, а принять участие в нём могут детишки от 7 до 13 лет, которые отправляют на суд жюри свои работы на тему Рождества.
Всего в рамках рождественской кампании, которая продлится с 7 по 14 января пройдёт 45 представлений, которые смогут посетить 12 тысяч юных южноуральцев из 43 муниципалитетов региона. Перед ними выступят труппы лучших театров Челябинской области.