Алексей Текслер дал старт «Рождественским ёлкам» губернатора

На сцене челябинского театр оперы и балета было дано представление «Двенадцать месяцев». В этом году на ёлку были приглашены дети из малообеспеченных семей, воспитанники детских домов и интернатов, одарённые ребята, инвалиды и дети военнослужащих. Для незрячих ребятишек была организована специальная тифлокомментирование, то есть словесное пояснение того, что происходит на сцене.