Губернатор Приангарья доставил военную технику и гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

Ранее ИА IrkutskMedia писало о том, что президент Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России с 21 сентября 2022 года. Глава государства отметил, что Новороссия не хочет оставаться под гнетом неонацистского киевского режима, а то, что происходит на Украине, называется не иначе как война. Призваны были состоящие в запасе граждане, прошедшие военную службу в рядах Вооруженных Сил России, и в первую очередь те, кто имеет соответствующий боевой опыт. Было призвано в рамках частичной мобилизации 300 тысяч человек, которые перед отправкой в места дислокации частей проходили дополнительную военную подготовку на полигонах. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизационных мероприятий. Военкоматы продолжат набор в ряды ВС РФ только за счет добровольцев и контрактников.