Губернатор Приангарья доставил военную технику и гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил зону боевого соприкосновения. Глава региона доставил технику, оборудование, необходимое на передовой, новогодние подарки, продукты питания длительного хранения в зону СВО. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.
«Хочу поблагодарить общественные организации и всех, кто активно продолжает собирать и направлять гуманитарную помощь. Отдельная благодарность артели старателей “Витим” Бодайбо и лично председателю артели Юрию Жаркову за переданный БТР, а также компании “Рембат” за его подготовку к службе», — заявил Игорь Кобзев.
Помимо этого, автопоезд из Приангарья в Ростов в конце декабря направил 46 машин для российских служащих. Ранее борт военно-транспортной авиации в Ростов-на-Дону доставил три автомобиля «ГАЗ-66». Машины уже работают на линии боевого соприкосновения.
В рамках рабочей поездки Игорь Кобзев встретился с бойцами, которые отличись в спецоперации, вместе с командованием наградил военнослужащих из Иркутска, Усть-Кута, Баяндаевского и Осинского районов государственными наградами. Трое бойцов получили медали Жукова, двое удостоились медали Суворова.
«Это высшие государственные награды РФ, которые присуждаются военнослужащим по решению Президента в знак признания их мужества, боевого мастерства и вклада в оборону и безопасность страны. Другие бойцы получили медали “За отвагу” и “За храбрость”. Командиры хвалят наших бойцов. Настоящие мужчины, надежные, крепкие. Для таких ребят смелость и отвага не просто слова. Благодарен им за честную службу», — прокомментировал губернатор.
Еще глава Приангарья договорился с командованием частей, где служат бойцы из Иркутской области, о проведении видеоконференцсвязи с их родственниками.
Ранее ИА IrkutskMedia писало о том, что президент Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России с 21 сентября 2022 года. Глава государства отметил, что Новороссия не хочет оставаться под гнетом неонацистского киевского режима, а то, что происходит на Украине, называется не иначе как война. Призваны были состоящие в запасе граждане, прошедшие военную службу в рядах Вооруженных Сил России, и в первую очередь те, кто имеет соответствующий боевой опыт. Было призвано в рамках частичной мобилизации 300 тысяч человек, которые перед отправкой в места дислокации частей проходили дополнительную военную подготовку на полигонах. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мобилизационных мероприятий. Военкоматы продолжат набор в ряды ВС РФ только за счет добровольцев и контрактников.