Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Андреевка, Клещеевка и Красное Донецкой народной республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
В МО РФ уточнили, что общие потери противника на Донецком направлении составили более 250 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.