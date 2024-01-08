ВС РФ нанесли удар ракетным комплексом «Кинжал» по объектам ВПК Украины

2 января Минобороны также сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины. В тот раз целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотников, ремонту вооружения и военной техники в Киеве и пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.