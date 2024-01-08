В Китае бывшего топ-менеджера нефтегазовой корпорации арестовали за взятки

Китай заявлял о политике «нулевой терпимости» в отношении коррупции. За последние месяцы были арестованы либо попали под следствие несколько крупных чиновников госкомпаний и финансовых учреждений. Всем им инкриминируется получение взяток и другие нарушения закона.