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Китай призвал стороны конфликта на Украине избегать ударов по гражданским

ПЕКИН, 8 янв — РИА Новости. Китай призывает стороны конфликта на Украине проявлять максимальную сдержанность и избегать ударов по гражданским объектам, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Источник: © РИА Новости

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и чрезвычайно ясна. Мы призываем соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать ударов по гражданским объектам и защищать безопасность гражданского населения», — заявила Мао Нин.

По ее словам, в Пекине всегда считали, что «диалог и переговоры являются единственным допустимым способом разрешения украинского кризиса».

«Надеемся, что все стороны приложат силы для политического урегулирования кризиса, в кратчайшие сроки прекратят огонь и войну, а также будут совместно способствовать разрядке ситуации», — добавила она.

дипломатия