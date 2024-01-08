Китай призвал стороны конфликта на Украине избегать ударов по гражданским

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и чрезвычайно ясна. Мы призываем соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать ударов по гражданским объектам и защищать безопасность гражданского населения», — заявила Мао Нин.
По ее словам, в Пекине всегда считали, что «диалог и переговоры являются единственным допустимым способом разрешения украинского кризиса».
«Надеемся, что все стороны приложат силы для политического урегулирования кризиса, в кратчайшие сроки прекратят огонь и войну, а также будут совместно способствовать разрядке ситуации», — добавила она.