Раскрыт «самый кошмарный» сценарий развития конфликта на Украине

По его словам, у Киева почти закончились боеприпасы. При этом Европа и США не хотят увеличивать их производство. Ходжес отметил, что Украина рискует лишиться некоторых территорий, поскольку не сможет отразить атаки со стороны России из-за дефицита оружия.