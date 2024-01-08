Лукашенко изменил функционирование посольства Беларуси в России

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ (№ 13 от 8 января 2024-го) о создании дополнительных условий для эффективного функционирования белорусского посольства в России, сообщила пресс-служба президента.
Уточняется, что новый президентский указ вносит изменения в указ 2014 года о Деловом и культурном комплексе Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации.
В частности, документом расширены возможности государственных органов по привлечению популярных творческих коллективов и исполнителей к участию в культурных мероприятиях, которые проводятся на базе комплекса.
— Это позволит более разнообразно представлять белорусскую культуру за рубежом, — прокомментировали в пресс-службе.
Еще Лукашенко назначил нового главу управления СК в Брестской области.