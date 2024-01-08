Президентские выборы в Словакии состоятся 23 марта

О намерении участвовать в выборах президента объявили ранее экс-министры иностранных дел Словакии Иван Корчок и Ян Кубиш. На пост главы государства также намерен баллотироваться бывший председатель Верховного суда Словакии Штефан Гарабин. Согласно социологам, ни один из них не имеет шансов на победу, если им придется сразиться за высший государственный пост с Пеллегрини.