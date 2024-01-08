Глава НБУ заявил о готовности обсудить блокировку счетов уклонистов

Он предусматривает широкий спектр мер по усилению мобилизации, в частности отправку повесток через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте. Кроме того, военнообязанных и резервистов, которые вовремя не явились в воинские части, внесут в единый реестр должников. Упомянутых в нем лицам запретят выезжать за рубеж, проводить операции с движимым и недвижимым имуществом, приостановят выдачу льгот и услуг от государства, откажут в заключении кредитного договора или договора ссуды, ограничат право на использование и распоряжение средствами и другими ценностями.