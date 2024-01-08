Шведов призвали готовиться к войне

Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО, а потому заявления об угрозе нападения России на альянс в случае победы на Украине — «чушь полная», заявил в декабре 2023 года российский президент Владимир Путин. У России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. «Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — сказал он.