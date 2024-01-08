Президент наградил группу сотрудников органов прокуратуры

Шавкат Мирзиёев наградил группу сотрудников правоохранительных органов в связи с Днем работников органов прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Соответствующим указом президента за многолетний самоотверженный труд в органах прокуратуры, большой вклад в укрепление законности и правопорядка в стране, образцовую деятельность по защите прав и свобод граждан награждены:
орденом «Мардлик»
— Аминов Шохрух Азаматович — заместитель Генерального прокурора.
орденом «Дустлик»
— Ерниязова Венера Тажетдиновна — заместитель начальника управления по Республике Каракалпакстан Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре;
медалью «Содик хизматлари учун»
— Болтаев Халим Хусанбоевич — начальник управления Генеральной прокуратуры;
— Муратов Жахонгир Дилшатович — прокурор Чиланзарского района города Ташкента;
медалью «Шухрат»
— Абдухакимов Муродулло Тогаевич — начальник управления Генеральной прокуратуры;
— Каримов Хуршид Акрамович — начальник кафедры Правоохранительной академии;
— Ташпулатов Хуршид Сабиржанович — начальник отдела по Юнусабадскому району города Ташкента Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре;
— Хабилжонов Улугбек Хабилжон угли — прокурор города Ангрена Ташкентской области.