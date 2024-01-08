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Президент наградил группу сотрудников органов прокуратуры

Среди награжденных прокурор Чиланзарского района столицы и заместитель Генерального прокурора.
Источник: Uznews

Шавкат Мирзиёев наградил группу сотрудников правоохранительных органов в связи с Днем работников органов прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Соответствующим указом президента за многолетний самоотверженный труд в органах прокуратуры, большой вклад в укрепление законности и правопорядка в стране, образцовую деятельность по защите прав и свобод граждан награждены:

орденом «Мардлик»

— Аминов Шохрух Азаматович — заместитель Генерального прокурора.

орденом «Дустлик»

— Ерниязова Венера Тажетдиновна — заместитель начальника управления по Республике Каракалпакстан Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре;

медалью «Содик хизматлари учун»

— Болтаев Халим Хусанбоевич — начальник управления Генеральной прокуратуры;

— Муратов Жахонгир Дилшатович — прокурор Чиланзарского района города Ташкента;

медалью «Шухрат»

— Абдухакимов Муродулло Тогаевич — начальник управления Генеральной прокуратуры;

— Каримов Хуршид Акрамович — начальник кафедры Правоохранительной академии;

— Ташпулатов Хуршид Сабиржанович — начальник отдела по Юнусабадскому району города Ташкента Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре;

— Хабилжонов Улугбек Хабилжон угли — прокурор города Ангрена Ташкентской области.