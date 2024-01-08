В Белом доме отвергли информацию об отставке главы Пентагона Остина

7 января издание Politico, ссылаясь на свои источники, сообщило, что президент США Джо Байден доверяет Остину несмотря на тайную госпитализацию. Как писали СМИ, глава оборонного ведомства был госпитализирован 1 января. Вместо него на заседаниях появилась высокопоставленный чиновник Пентагона Саша Бейкер. Politico отмечает, что Остина уже заменяли помощники более низкого уровня, но в этот раз советник по национальной безопасности администрации президента Джейк Салливан и сама Бейкер не знали о госпитализации министра. До этого СМИ писали, что Байдену не доложили о госпитализации главы Пентагона.