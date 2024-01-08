Элизабет Борн ушла в отставку с поста премьера Франции

Елисейский дворец сообщил, что Борн продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства. «Элизабет Борн подала президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке, которое было принято, — указывается в коммюнике. — Вместе с другими членами кабинета министров она будет и далее исполнять текущие обязанности до назначения нового правительства».