Элизабет Борн ушла в отставку с поста премьера Франции

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку. Об этом сообщил президент республики Эмманюэль Макрон в X (ранее Twitter).
Глава государства, который удовлетворил просьбу Борн об отставке, поблагодарил ее за «за преданность делу и решимость».
Елисейский дворец сообщил, что Борн продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства. «Элизабет Борн подала президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке, которое было принято, — указывается в коммюнике. — Вместе с другими членами кабинета министров она будет и далее исполнять текущие обязанности до назначения нового правительства».
Борн возглавляла кабмин Франции с мая 2022 года.