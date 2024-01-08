Axios: глава ОАЭ предложил Нетаньяху просить денег для палестинцев у Зеленского

Война между Израилем и «Хамасом» началась 7 октября. Тогда под прикрытием ракетных обстрелов на израильскую территорию ворвались около 3 тыс. боевиков. Погибли более 1,3 тыс. израильтян, еще тысячи были ранены. Около 250 человек были взяты в заложники. По информации минздрава Газы, за время операции, которую Израиль начал в ответ на нападение «Хамаса», погибли более 22 тыс. жителей анклава.