Axios: глава ОАЭ предложил Нетаньяху просить денег для палестинцев у Зеленского

В начале ноября 2023 года израильские власти запретили палестинским рабочим из сектора Газа находиться на территории страны. Те рабочие, которые находились в Израиле в день начала войны с палестинским движением «Хамас», были отправлены обратно в сектор Газа. Позднее Биньямин Нетаньяху предложил главе ОАЭ выплатить пособие по безработице палестинским рабочим, которым было предписано покинуть Израиль.
Как рассказали источники Axios, на просьбу господина Нетаньяху Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян ответил: «Попросите у Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский.— “Ъ”) денег». По информации агентства, глава ОАЭ отметил, что украинский президент может оплатить счета при всей международной поддержке, которую Украина получает после начала военного конфликта с Россией.
Война между Израилем и «Хамасом» началась 7 октября. Тогда под прикрытием ракетных обстрелов на израильскую территорию ворвались около 3 тыс. боевиков. Погибли более 1,3 тыс. израильтян, еще тысячи были ранены. Около 250 человек были взяты в заложники. По информации минздрава Газы, за время операции, которую Израиль начал в ответ на нападение «Хамаса», погибли более 22 тыс. жителей анклава.