Путин поручил главе МЧС принять все меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения

4 января в результате аварии без отопления остались жители микрорайона Климовск в Подольске. Авария затронула жителей более 170 домов. В Подмосковье в эти дни объявили оранжевый уровень опасности из-за морозов. Температура воздуха в Подольске понижалась до минус 21 градуса. По итогам проведенных аварийно-восстановительных работ котельная была запущена, однако затем на объекте выявили технические неполадки.