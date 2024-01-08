Путин поручил главе МЧС принять все меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и компании «Россети» помочь в обеспечении теплом и электричеством жителей Подмосковья и Херсонской области после произошедших в этих регионах на праздниках аварий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«По результатам доклада [губернаторов Херсонской и Московской областей] глава государства дал поручения главе МЧС Александру Куренкову, с которым состоялась отдельная беседа, и компании “Россети” продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения», — сказал представитель Кремля.
4 января в результате аварии без отопления остались жители микрорайона Климовск в Подольске. Авария затронула жителей более 170 домов. В Подмосковье в эти дни объявили оранжевый уровень опасности из-за морозов. Температура воздуха в Подольске понижалась до минус 21 градуса. По итогам проведенных аварийно-восстановительных работ котельная была запущена, однако затем на объекте выявили технические неполадки.
Кроме того, 8 января сообщалось, что в Херсонской области пять районов остались без электричества из-за аварии. Происшествие, в частности, затронуло Чаплинский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский районы.