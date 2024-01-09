В США заявили об отсутствии планов выводить американские войска из Ирака

4 января один из командиров шиитского движения «Хезболлах ан-Нуджаба» Абу Таква был убит в результате удара американского беспилотника в Багдаде, еще не менее шести человек пострадали. Абу Таква возглавлял 12-ю бригаду движения, а также был сторонником иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». 26 декабря 2023 года Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» на иракской территории в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии. Правительство Ирака тогда расценило удары ВС США по целям в республике как враждебный акт, который нарушает суверенитет страны.