В США заявили об отсутствии планов выводить американские войска из Ирака

Ранее иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани заявил, что оправдания для присутствия на территории Ирака сил международной коалиции во главе с США закончились. Сразу после того, как американские ВС нанесли удар по штабу иракского народного ополчения в Багдаде, глава правительства заявил, что власти страны незамедлительно приступят к согласованию даты вывода иностранных войск.
«Сейчас я не знаю о каких-либо планах [по выводу войск]. Мы по-прежнему сосредоточены на полном разгроме ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка “Исламское государство” — прим. ТАСС)», — отметил Райдер.
Он добавил, что ему «неизвестно о каких-либо обращениях иракского правительства к Пентагону» с просьбой о выводе американских войск. Представитель военного ведомства отметил, что ВС США находятся в Ираке по приглашению правительства страны.
4 января один из командиров шиитского движения «Хезболлах ан-Нуджаба» Абу Таква был убит в результате удара американского беспилотника в Багдаде, еще не менее шести человек пострадали. Абу Таква возглавлял 12-ю бригаду движения, а также был сторонником иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». 26 декабря 2023 года Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» на иракской территории в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии. Правительство Ирака тогда расценило удары ВС США по целям в республике как враждебный акт, который нарушает суверенитет страны.