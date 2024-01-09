Шенгенская граница достигла Прута: Что принесёт Молдове вхождение Румынии и Болгарии в Шенген

Частичное вхождение Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону вызывает беспокойство перевозчиков, потому что время ожидания на сухопутной границе может увеличиться, пишет СП.
В конце года Румыния и Болгария получили «зеленый свет» от ЕС на вступление в Шенгенскую зону без внутреннего пограничного контроля на воздушных и морских границах — решение, которое некоторые называют «Воздушным Шенгеном». С 31 марта тем, кто летит, например, из Бухареста в Рим, больше не придется проходить паспортный контроль ни в Отопень, ни во Фьюмичино.
Но в Нэдлаке, на границе Румынии с Венгрией (страной, уже много лет входящей в Шенгенскую зону), контроль будет действовать до тех пор, пока Румыния не войдет в Шенгенскую зону со своими сухопутными границами. Эта дата еще не определена, но все надеются, что она будет объявлена в этом году.
Авиакомпании имеют доступ к базе данных Шенгенской зоны и могут, при необходимости, обнаружить «проблемы» и сообщить о них властям.
Вопреки «мифу о Шенгене», при въезде в безграничное пространство всем, включая граждан Румынии, придется предъявить паспорт.
В шенгенском регламенте сказано, что паспорт ЕС обеспечивает «минимальный» контроль на внешней границе, а с «внешним» паспортом, даже из тех, которым не нужна виза ЕС, надо быть готовым ответить на вопросы о цели и продолжительности визита.
Для тех, у кого есть только молдавский паспорт, может возникнуть еще одно осложнение, не связанное напрямую с Шенгеном: скорее всего, в середине 2025 года вступит в силу обязанность путешественников из-за пределов ЕС подавать онлайн-заявку на получение электронного разрешения на въезд.
В ходе подготовки к принятию Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, пока еще частичной, правительства таких стран ЕС, как Австрия и Германия, столкнувшись с ростом числа мигрантов, настаивают на необходимости ужесточения контроля на внешних границах стран-членов союза, состоящего из 27 государств.
В Вене заговорили о направлении дополнительных полицейских ЕС (Frontex), а также о возведении специального защитного ограждения на границе Болгарии с Турцией, через которую проходит балканский миграционный маршрут с Ближнего Востока.
О более спокойных границах, таких как румынско-молдавская, пока никто ничего конкретного не говорит. Но некоторые предполагают, что пересекать ее будет сложнее. Этого опасаются перевозчики, которые уже сегодня жалуются на длинные очереди из фур.
«Если речь идет о границе между Молдовой и Румынией, то, возможно, ряды будут еще более сложными из-за более строгого контроля. Но если речь идет о венгерской границе с Румынией, то длительных задержек больше не будет. На этом участке границы потребуется около 10−12 часов. Точно такая же ситуация и с Болгарией, где пересечь границу по-прежнему будет проще. Так что в этом отношении это выгодно».
Говоря о текущих проблемах на границе, Тулбу также заявил, что Молдове, Румынии и ЕС было бы полезно договориться о мерах по оптимизации движения на границе, как за счет найма дополнительного персонала, так и за счет модернизации инфраструктуры.
В Министерстве инфраструктуры и регионального развития заявили, что «подготовка Румынии к Шенгену — это и подготовка Молдовы».
«В нашем сегменте мы обеспечим функциональность электронных программ, которые гарантируют пропускную способность и оперативность на таможне».
В министерстве также отметили, что уже есть случаи успешного пересечения Шенгенской границы, а именно на границе между Украиной и Польшей, где этот процесс «проходит быстро и безопасно», но ожидают, что молдавским таможенникам, вероятно, лично понадобится больше, в случае «более строгих проверок».
Таможенная служба Молдовы заявила, что придерживается «действующего законодательства, независимо от статуса соседних стран», и что «находится в постоянном диалоге с пограничными органами Молдовы и соседних стран, чтобы предпринять действия, направленные на упорядочение движения автомобилей».
Ни Европейская комиссия, ни полиция Frontex, охраняющая внешние границы ЕС, не могут предсказать, как может измениться ситуация на молдавско-румынской границе после того, как шенгенская граница достигнет Прута.
В документах ЕС о расширении зоны, свободной от границ, говорится, однако, что это будет выгодно и соседним странам, которые помогут лучше справляться с негативными трансграничными явлениями, которые непосредственно затрагивают и их самих — торговля людьми, наркотики, угон автомобилей и терроризм.
Например, в январе 2023 года Frontex начал совместную операцию с Молдовой, предоставив 50 полицейских для помощи стране в «борьбе с трансграничной преступностью».
Последний раз Шенгенская зона «на суше» была продлена 1 января 2023 года, когда в нее вошла Хорватия.
Готовясь к этому моменту, Хорватия заверила соседнюю Боснию, страну, не входящую в ЕС, где проживает много этнических хорватов, некоторые с хорватскими паспортами, что не будет возводить «крепость», как только войдет в Шенген.
С тех пор не поступало сообщений об очередях длиной, превышающей «предшенгенскую зону», на длинной хорватско-боснийской границе. Граница периодически оказывается в центре внимания СМИ еще по одной причине: мигранты, которые иногда в большом количестве проходят через малонаселенный горный регион по пути в Западную Европу, но это проблема, с которой Молдова и Румыния не сталкиваются в такой степени.
Еще до того, как мы узнаем, что конкретно изменится на молдавско-румынской границе, когда она станет шенгенской, становится ясно, что у нее есть проблема, на которую не перестают обращать внимание, в частности, перевозчики.
На румынской стороне, в частности, наблюдаются длительные задержки. По словам молдавских перевозчиков, румыны говорят, что у них не хватает рабочей силы. Основываясь на этом неудачном опыте, можно предсказать. что после ужесточения контроля, благодаря Шенгену, время ожидания увеличится.
Сергей Сташевский.