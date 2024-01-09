Шенгенская граница достигла Прута: Что принесёт Молдове вхождение Румынии и Болгарии в Шенген

«Если речь идет о границе между Молдовой и Румынией, то, возможно, ряды будут еще более сложными из-за более строгого контроля. Но если речь идет о венгерской границе с Румынией, то длительных задержек больше не будет. На этом участке границы потребуется около 10−12 часов. Точно такая же ситуация и с Болгарией, где пересечь границу по-прежнему будет проще. Так что в этом отношении это выгодно».