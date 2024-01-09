В парламенте Литвы слова о закрытии русских школ назвали ужасной ошибкой

«Сейчас мы пользуемся этой чувствительной геополитической ситуацией и всё закрываем, уничтожаем. Так не следует поступать. Это дети, это их жизнь, которая формируется в школах. Какие личности оттуда выйдут, будет влиять на жизнь нашей страны», — сказала Армонайте.