Перспективы экономического развития Хабаровского края озвучили на 2024 год

На рабочей встрече губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и первого заместителя председателя правительства края Марии Авиловой основное внимание уделялось обсуждению текущей экономической ситуации в регионе и перспективам на грядущий год. Среди приоритетных проектов выделили запуск Малмыжского ГОКа, строительство дороги к будущему пункту пропуска на острове Большой Уссурийский и начало работ по созданию Амурского металлургического оловянного комбината.
Как сообщил глава региона в начале совещания, прошлый год оказался успешным: экономика региона продемонстрировала стабильное развитие.
За первые девять месяцев прошлого года объем инвестиций достиг 252,3 миллиарда рублей. Это на 45,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
За 11 месяцев отмечается стремительное развитие в сфере строительства с ростом на 147% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечается положительная динамика в промышленном производстве, где объемы обрабатывающей промышленности увеличились на 5% за январь-ноябрь 2023 года по сравнению с предыдущим периодом. Особенно стоит выделить судо- и авиастроение, где зарегистрирован рост в 8% и 26% соответственно.
— В 2024 году ожидается запуск Малмыжского ГОКа, завершение этапа на Восточном полигоне РЖД, тестовый запуск первого балкера на Тихоокеанской железной дороге и порту Эльга. Также планируется начало работ по созданию Амурского металлургического оловянного комбината и строительство дороги к будущему пункту пропуска на острове Большой Уссурийский, — сказал Михаил Дегтярев.
В заключении глава Хабаровского края нацелил руководителя экономического блока краевого правительства на опережающее развитие региона.