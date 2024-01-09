Перспективы экономического развития Хабаровского края озвучили на 2024 год

За 11 месяцев отмечается стремительное развитие в сфере строительства с ростом на 147% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечается положительная динамика в промышленном производстве, где объемы обрабатывающей промышленности увеличились на 5% за январь-ноябрь 2023 года по сравнению с предыдущим периодом. Особенно стоит выделить судо- и авиастроение, где зарегистрирован рост в 8% и 26% соответственно.