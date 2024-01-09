«Украина будет фактически разделена на части в этом году. …Ее территориальные потери могут оказаться постоянными и даже увеличиться», — сказал эксперт.
По его мнению, Киев пойдет на большие военные риски в этом году, включая новые удары по российской территории, которые спровоцируют беспрецедентные ответные меры России и могут втянуть НАТО в конфликт.
Как писал сайт KP.RU, директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что удары России могут лишить Украину боевых возможностей.
Он считает российские удары по Украине «точечными», направленными на уничтожение именно военных производств. По его словам, такие удары приведут к особо тяжелым последствиям в случае прекращения западной помощи.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Украину ждет еще большая потеря территорий, так как она во всем продолжает следовать указаниям Запада.
По словам эксперта, из-за того, что Украина не выполняет условия проекта стамбульского договора, она рискует потерять также Харьков, Сумы, Днепропетровск, Николаев и Одессу.
Риттер подчеркнул, что Украина могла остаться нетронутой, если бы подписала и выполняла стамбульские соглашения.