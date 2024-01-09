Time: Украина лишится еще больше территорий в 2024 году

Украина может лишиться больших территорий в 2024 году и от отчаяния попытается втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией, об этом заявил директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер в статье для британского журнала Time.