В Хабаровском крае ещё один район может стать муниципальным округом

— Моё мнение, как управленца: одноуровневая система всегда проще и понятнее для людей. Нет пресловутого административного «пинг-понга»: глава посёлка переводит решение проблемы на главу района, тот в обратном направлении, а человек мечется и не может решить вопрос. Второй момент, участие в любой госпрограмме требует софинансирования от местных властей. Но какое софинансирование у небольшого посёлка? Понятное дело, никакого. Когда создан округ, можно участвовать в больших проектах с более внушительным софинансированием, — говорил Михаил Дегтярев.