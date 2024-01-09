В Хабаровском крае ещё один район может стать муниципальным округом

В Хабаровском крае ещё один район начал работу по возможному своему преобразованию в муниципальный округ. Напомним, впервые на такую форму местного самоуправления перешли в самой северной территории региона. Охотский муниципальный округ был образован после тщательных общественных обсуждений, принятия решений местными депутатами, Законодательной думы. Сейчас пойти подобным путём хотят пойти в самом южном в нашем регионе Бикинском районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Со вторника, 9 января, в поселениях Бикинского района начинается общественное обсуждение проекта решения о преобразовании районного центра и остальных восьми сельских поселений в единый муниципальный округ.
— Создание муниципального округа даст больше возможностей для оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления, повышения эффективности управления в муниципалитете. Финансовые средства на развитие населённых пунктов будут использоваться более рационально. Возрастут возможности для реализации крупных социальных проектов, — написал в своём Телеграм-канале глава администрации Бикинского района Александр Демидов. — Призываю жителей проявить свой гражданский долг и высказать свои предложения.
— Моё мнение, как управленца: одноуровневая система всегда проще и понятнее для людей. Нет пресловутого административного «пинг-понга»: глава посёлка переводит решение проблемы на главу района, тот в обратном направлении, а человек мечется и не может решить вопрос. Второй момент, участие в любой госпрограмме требует софинансирования от местных властей. Но какое софинансирование у небольшого посёлка? Понятное дело, никакого. Когда создан округ, можно участвовать в больших проектах с более внушительным софинансированием, — говорил Михаил Дегтярев.
СПРАВКА:
В Бикинском районе предложения граждан по поводу преобразования в муниципальный округ можно подать в произвольной форме в письменном виде в рабочую группу по подготовке к рассмотрению проекта, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 час. с 09.01.2024 по 15.01.2024 включительно по адресу: г. Бикин ул. Комсомольская, д. 19, Совет депутатов городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края. Также предложения принимают по адресу электронной почты: sovet.depytat@admin-bikin.ru. В предложении указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина, адрес его регистрации, номер контактного телефона, мотивированное предложение.