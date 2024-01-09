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В Минске капитальные расходы на здравоохранение увеличатся в среднем на 34%

Капитальные расходы на здравоохранение в 2024 году увеличатся в среднем на 34%. Об этом в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» рассказала начальник главного финансового управления Мингорисполкома Татьяна Астрейко, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— В целях улучшения как условий пребывания пациентов, так и работы персонала в 2023 году было дополнительно выделено более 15 млрд рублей на текущий ремонт зданий и помещений, — отметила Т. Астрейко. — Каждый пятый рубль в городском бюджете на данный момент направляется на охрану здоровья населения. В 2024 году мы планируем потратить на эти цели более 2 млрд рублей, или 1 045 рублей в расчете на одного жителя в год (без учета капитального строительства).

На укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в 2024 году, по словам специалиста, будет направлено 95 млн рублей.

медицина
бюджет