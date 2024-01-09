В Минске капитальные расходы на здравоохранение увеличатся в среднем на 34%

— В целях улучшения как условий пребывания пациентов, так и работы персонала в 2023 году было дополнительно выделено более 15 млрд рублей на текущий ремонт зданий и помещений, — отметила Т. Астрейко. — Каждый пятый рубль в городском бюджете на данный момент направляется на охрану здоровья населения. В 2024 году мы планируем потратить на эти цели более 2 млрд рублей, или 1 045 рублей в расчете на одного жителя в год (без учета капитального строительства).