В Узбекистане в 2024 году обеспечат работой 5 млн человек — подробности

«До сих пор наблюдаются случаи истребования от предпринимателей дополнительных сведений, уже имеющихся в соответствующих информационных системах. В связи с этим начиная с текущего года отменяется 34 вида справок и отчетности. Благодаря этому более 21 тысячи предпринимателей смогут ежегодно экономить 500 миллионов сумов».