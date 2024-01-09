В Узбекистане в 2024 году обеспечат работой 5 млн человек — подробности

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Узбекистане в текущем году путем создания на местах устойчивых и высокодоходных рабочих мест запланировано обеспечить занятость 5 млн человек, сообщает пресс-служба президента.
По официальной статистике, число безработных в республике составляет 1,3 млн. В этом году на рынок труда выйдут еще 2,4 млн человек.
Об этом шла речь в ходе презентации предложений, касающихся повышения занятости населения, представленной Шавкату Мирзиёеву.
«В частности, имеются возможности для обеспечения занятости 2,5 млн человек в сфере услуг, 2,1 млн в сельском хозяйстве, 250 тыс. в инвестиционных проектах и промышленности, 140 тыс. в строительстве».
Кроме того, планируется вовлечь в бизнес 2 млн человек за счет широкого внедрения новых финансовых инструментов, в том числе новой системы микрофинансирования.
Глава республики одобрил программу создания новых рабочих мест и содействия занятости населения на 2024 год, дав дополнительные указания по ее реализации.
Также в числе поручений президента:
- Оказание содействия 2,4 млн самозанятых в расширении деятельности, поэтапном переходе к малому бизнесу и поиске рынков, в том числе за счет внедрения платформы «Мой бизнес» и банковских карт «Первый шаг к бизнесу»;
- создание инфраструктуры на землях, не включенных в хозяйственный оборот, поддержка инициаторов проектов; внедрение программы «100 тысяч дехкан-экспортеров’на базе системы “Агрегатор”, выставление на аукцион 15 тыс. гектаров земель;
- профобучение лиц, не имеющих опыта работы, предоставление налоговых льгот предприятиям, принимающим на работу граждан из социального реестра.
Мирзиёев также дал указания министерству экономики и финансов выявить дополнительные резервы и возможности для создания новых рабочих мест.
Также он рассмотрел предложения по сокращению обязательных требований в сфере предпринимательства и упрощению порядка лицензирования.
Как известно, нынешний год объявлен в Узбекистане «Годом поддержки молодежи и бизнеса», поэтому будут созданы еще более благоприятные условия для его для ведения.
«До сих пор наблюдаются случаи истребования от предпринимателей дополнительных сведений, уже имеющихся в соответствующих информационных системах. В связи с этим начиная с текущего года отменяется 34 вида справок и отчетности. Благодаря этому более 21 тысячи предпринимателей смогут ежегодно экономить 500 миллионов сумов».
Кроме того, глава республики поручил внедрить единую систему отчетности, поскольку единый перечень отчетов, представляемых предпринимателями, отсутствует.
«Также в целях сокращения требований к предпринимателям указано на необходимость отмены 16 видов лицензий и разрешений» — указано в сообщении.
В заключение Шавкат Мирзиёев поставил задачи информировать предпринимателей о нововведениях в сфере, постоянно анализировать их предложения и продолжить работу по оптимизации статотчетности.