Онищенко рассказал о срыве вакцинации детей от гриппа в Екатеринбурге

«Есть так называемое родительское собрание, которое — и особенно хочу отметить здесь Екатеринбург — необоснованно агрессивно дискредитирует вакцинацию среди детей», — цитирует Онищенко издание «Известия».
По словам академика, было запланировано вакцинировать 17 млн школьников. Однако в ряде российских субъектов этот план выполнить не удалось. Против прививок выступают родители детей, которые в свое время были привиты.
Свердловский Роспотребнадзор, напомним, начал передавать данные о родителях-антипрививочниках в органы опеки. По словам замруководителя ведомства Анжелики Пономаревой, причиной нежелания прививать детей могут быть особенности вероисповедания или предвзятое отношение к вакцинации.