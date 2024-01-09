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Онищенко рассказал о срыве вакцинации детей от гриппа в Екатеринбурге

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 января, УралПолит.Ru. Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал о срыве вакцинации детей в Екатеринбурге и ряде других городов. Он отметил, что это произошло из-за упорства родителей-антипрививочников.

«Есть так называемое родительское собрание, которое — и особенно хочу отметить здесь Екатеринбург — необоснованно агрессивно дискредитирует вакцинацию среди детей», — цитирует Онищенко издание «Известия».

По словам академика, было запланировано вакцинировать 17 млн школьников. Однако в ряде российских субъектов этот план выполнить не удалось. Против прививок выступают родители детей, которые в свое время были привиты.

Свердловский Роспотребнадзор, напомним, начал передавать данные о родителях-антипрививочниках в органы опеки. По словам замруководителя ведомства Анжелики Пономаревой, причиной нежелания прививать детей могут быть особенности вероисповедания или предвзятое отношение к вакцинации.

здоровье