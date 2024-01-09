«Забастовки в Германии: фермеры заблокировали большую часть страны. Субсидии прекращены, а астрономические суммы, потраченные на Украину, продолжают расти. И Германия является основным спонсором. Если так пойдет и дальше, бандеровцы будут экспортировать свое проверенное оружие — майдан — в Берлин», — написал он.
Медведев усомнился, что в таком случае канцлер Германии Олаф Шольц сможет остаться у власти. По словам российского политика, Москва следит за этим «со злостным интересом».
8 января в Германии прошла забастовка фермеров из-за планов правительства сократить субсидии. «РИА Новости» сообщало, что протестующие выстроили в цепочку в центре Берлина свыше сотни тракторов и автотранспорта. В частности, фермеры бастовали у Бранденбургских ворот. По данным Bild, на улицы по всей стране вышли более 100 000 человек. 9 января ожидается второй день забастовки, а с 10 по 12 января митинг намерен провести профсоюз машинистов.
На фоне протестов Volkswagen остановил производство на заводе в городе Эмден. DPA писало, что бастующие перегородили подъезды к территории предприятия, из-за чего работники не могут попасть на него. Производство планируется возобновить 9 января. Ожидается, что второй день протестов будет иметь меньший масштаб, пишет Bild.