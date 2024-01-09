Медведев предрек «майдан» в Берлине на фоне протестов фермеров

8 января в Германии прошла забастовка фермеров из-за планов правительства сократить субсидии. «РИА Новости» сообщало, что протестующие выстроили в цепочку в центре Берлина свыше сотни тракторов и автотранспорта. В частности, фермеры бастовали у Бранденбургских ворот. По данным Bild, на улицы по всей стране вышли более 100 000 человек. 9 января ожидается второй день забастовки, а с 10 по 12 января митинг намерен провести профсоюз машинистов.