Глава Башкирии пожелал всем удачного и счастливого года

«Настоящая башкирская зима в первый рабочий день 2024 года, — написал он, проиллюстрировав свое сообщение фотографией зимней Уфы. — Пусть этот год будет удачным и счастливым!».
Как сообщал ранее «Башинформ», сегодня в республике местами пройдет небольшой снег. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем составит −17, −22°.
В среду, 10 января, ожидается небольшой снег, ночью по югу до умеренного. Ветер северный, северо-западный умеренный, по югу порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут −26, −31°, по югу до −21°, днем −20, −25°, по югу до −15°.
В четверг, 11 января, местами выпадет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −32, −37°, местами до −27°, днем −20, −25°.