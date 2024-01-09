В Самаре предложили ввести медиатора-переговорщика для родных павших бойцов СВО

Жена командующего второй общевойсковой армией Екатерина Колотовкина выступила с новой инициативой. Она предложила ввести новую меру поддержки для семей военнослужащих, которые погибли в ходе СВО.
— Иногда смерть близкого человека, вместо того, чтобы сплотить родных, наоборот, делает их непримиримыми врагами. Некогда любящие свекровь и невестка начинают войну — за ордена и награды, деньги, общение с внуками и даже личные вещи погибшего. И на это больно смотреть, — написала в своем телеграм-канале супруга самарского генерала.
Она отметила, что нередко родным погибшего бойца не хватает человека, который помогает сторонам разобраться и посадить их за стол переговоров. Есть психологи, но Екатерина Колотовкина считает, что это не то. По ее мнению, нужны переговорщики.
— Нужны люди, способные решать острые вопросы и не доводить до суда, с юридическим образованием и умением договариваться. Считаю, что такая функция должна появиться в Фонде защитников Отечества.
По ее словам, эту функцию следует предлагать в пакете услуг семье участника СВО. Она не должна носить заявительный характер. Екатерина Колотовкина намерена предложить свою инициативу представителям Фонда защитников Отечества.