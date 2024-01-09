Пушилин призвал довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины

«Над тем, что такое денацификация, в том числе работаем мы в Донецке в рамках работы нашего Донецкого национального университета. Там работает целый центр этнополитической реабилитации, который четко должен сформулировать, что такое денацификация, что она должна включать в процессе боевых действий и после этого», — рассказал он.
По словам главы ДНР, это очень серьезная работа, которая опирается на опыт предыдущих лет.
«Нужно теперь поставить точку, а не запятую, как получилось после Великой Отечественной войны — после того, как не стало Сталина, после того, как Хрущев проявил мягкость и были помилованы, отпущены на свободу пособники фашистов, которые явились теми очагами, которые лелеял и финансировал Запад», — отметил он.
«Эта ситуация выстрелила аж в 2014 году. Поэтому здесь нужно поставить точку, а как это должно быть реализовано — над этим предстоит поработать», — заключил Пушилин.