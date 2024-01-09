Пушилин призвал довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины

«Нужно теперь поставить точку, а не запятую, как получилось после Великой Отечественной войны — после того, как не стало Сталина, после того, как Хрущев проявил мягкость и были помилованы, отпущены на свободу пособники фашистов, которые явились теми очагами, которые лелеял и финансировал Запад», — отметил он.