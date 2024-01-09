«Я больше с вами шутить не буду»: Радий Хабиров пригрозил увольнением главным врачам

Глава региона потребовал доложить, в каком режиме работает баймакская детская поликлиника, которую строят с 2021 года, и призвал рассказать, когда полностью закончат все работы.
«Дату поставлю на контроль. Если в эту дату не будет исполнено — главврач уволен», — добавил глава региона.
Также Радий Хабиров потребовал у начальника контрольного управления доложить, что сейчас происходит с Большеустьикинской больницей и когда она начнет работать в полном объеме. В случае отсутствия доклада главный врач также будет уволен.
«Я больше с вами шутить не буду. Я измучился открывать эти три больницы. Люди ждут ее», — добавил руководитель республики.
Также Хабиров попросил рассказать, в каком режиме сейчас будет работать Месягутовская поликлиника и когда она начнет принимать пациентов. В случае непредоставления доклада глава региона пригрозил увольнением главному врачу.