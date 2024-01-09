Радий Хабиров: В новогодние каникулы жители Башкирии предпочли алкоголю спорт

Глава Башкирии подчеркнул, что люди значительно сократили объём потребления алкоголя и больше времени уделяют трезвому образу жизни и активно участвуют в спортивных мероприятиях.
«Конечно, люди выпивают на Новый год. Но очень много людей приходят на общественные мероприятия. Нет тех, кто валяется в пьяном виде, агрессивных. Этому в том числе способствуют те меры, которые мы принимали по ограничению продажи алкоголя, как бы нас ни критиковали, и то, что проводились спортивные мероприятия», — сказал Радий Хабиров.
Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов доложил, что в республике в декаде спорта приняли участие около 600 тысяч жителей и гостей республики. Руслан Хабибов отметил, что в проведении спортивных мероприятий во время новогодних каникул активно поработали муниципалитеты. Министр спорта особо выделил Альшеевский, Архангельский, Белебеевский, Ишимбайский, а также Уфу, Стерлитамак и Сибай.
Руслан Хабибов подчеркнул, что на этом спортивная жизнь в республике не останавливается.
«С завтрашнего дня запускаем Неделю башкирского спорта на Международной выставке-форуме “Россия” в Москве с участием на нашем стенде олимпийских чемпионов, победителей чемпионатов мира, Европы Тимура Сафина, Аделины Загидуллиной, Азалии Аминевой, Эльбруса Нигматуллина, Тамары Тансыккужиной, Айгуль Идрисовой, Римы Баталовой и других наших чемпионов», — сказал Руслан Хабибов.
Напомним, в Башкирии Декада спорта и здоровья стартовала 1 января. В новогодние каникулы прошли более 500 физкультурных мероприятий. В первый день нового года люди приняли участие в традиционном «Забеге обещаний».
Жители Уфы в течение восьми дней участвовали в массовых спортивных и семейных играх, катались на коньках, лыжах. Для горожан и гостей столицы были открыты 32 ледовых катка, 22 лыжные трассы и горнолыжные склоны, сообщало информагентство «Башинформ».