Радий Хабиров: В новогодние каникулы жители Башкирии предпочли алкоголю спорт

«Конечно, люди выпивают на Новый год. Но очень много людей приходят на общественные мероприятия. Нет тех, кто валяется в пьяном виде, агрессивных. Этому в том числе способствуют те меры, которые мы принимали по ограничению продажи алкоголя, как бы нас ни критиковали, и то, что проводились спортивные мероприятия», — сказал Радий Хабиров.