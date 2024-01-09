В Заксобрании Красноярского края создали рабочую группу по газификации

«Создана рабочая группа из 15 депутатов по газификации, которая будет заниматься не только мониторингом и контролем, но и законотворчеством. Необходимо сформировать нормативную базу, где были бы отражены региональные аспекты газификации, а также условия получения льгот и субсидий по этому направлению», — сказал спикер краевого парламента Алексей Додатко.