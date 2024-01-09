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В Заксобрании Красноярского края создали рабочую группу по газификации

В этом году депутаты краевого парламента уделят особое внимание вопросам газификации региона.
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Источник: Reuters

Законодательное собрание Красноярского края приступило к работе после новогодних каникул. Первое заседание сессии парламента состоится 15 февраля.

Профильные комитеты формируют повестку заседания. В этом году особое внимание будет уделено газификации территорий края.

«Создана рабочая группа из 15 депутатов по газификации, которая будет заниматься не только мониторингом и контролем, но и законотворчеством. Необходимо сформировать нормативную базу, где были бы отражены региональные аспекты газификации, а также условия получения льгот и субсидий по этому направлению», — сказал спикер краевого парламента Алексей Додатко.

Ранее сообщалось о том, что газопровод до Красноярска могут довести в 2028 году.