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В Крыму назначили нового министра промышленной политики

Министром промышленной политики Крыма стал Анушаван Агаджанян.

Об этом говорится в указе Главы РК Сергея Аксенова, пишет КИА.

Как говорится в докумнте, Агаджаняна назначили на пост, замещаемый на профессиональной основе.

С 2019 года он занимал пост первого замминистра экономразвития РК.