Министр обороны Украины сообщил о нарушениях более чем на 10 млрд гривен

«Мы жестко реагируем на все подобные случаи. Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами и спецслужбами», — подчеркнул Умеров.
Министр указал на многочисленные новости о возбужденных уголовных делах за последнее время. По его словам, одним из приоритетов минобороны Украины является «очистка системы от недобросовестных работников — как внутри ведомства, так и за его пределами». Умеров добавил, что минобороны работает над «искоренением коррупции».
Рустем Умеров занял должность министра обороны Украины 6 сентября 2023 г. На этом посту он сменил Андрея Резникова, после того как украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Резников должен покинуть свой пост, поскольку ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом».
При этом газета The New York Times со ссылкой на источники в офисе украинского президента писала, что отставка Резникова с поста министра могла быть связана с коррупцией при заключении оборонных контрактов. Собеседники издания отметили, что ВСУ не получили военных материалов на сумму $986 млн в сроки, указанные в контрактах.
На фоне отставки Резникова в минобороны Украины прошли кадровые перестановки. В начале сентября 2023 г. кабинет министров Украины принял решение уволить шестерых заместителей министра обороны. 8 января этого года государственное бюро расследований Украины сообщило в своем Telegram-канале о возбуждении уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны, экс-начальника департамента ведомства и экс-начальника управления по вопросам обеспечения ВСУ. Их подозревают в растрате почти 950 млн гривен.