Министр обороны Украины сообщил о нарушениях более чем на 10 млрд гривен

Министр указал на многочисленные новости о возбужденных уголовных делах за последнее время. По его словам, одним из приоритетов минобороны Украины является «очистка системы от недобросовестных работников — как внутри ведомства, так и за его пределами». Умеров добавил, что минобороны работает над «искоренением коррупции».