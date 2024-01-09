Politico сообщила об отказе Байдена поддержать отставку главы Пентагона

5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс задался вопросом, почему эту информацию не раскрыли сразу. Politico, в свою очередь, сообщила, что сведения о госпитализации главы Пентагона «стали шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры. При этом американский конгресс о заболевании министра обороны США был оповещен за 15 минут до публикации пресс-релиза Пентагона.