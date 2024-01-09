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Уфимки пожаловались Главе Башкирии на нехватку автобусов в городе

Глава Башкирии Радий Хабиров 9 января на оперативном совещании в ЦУРе поднял вопрос нехватки автобусов в Уфе. Обратившиеся к руководителю региона жительницы столицы акцентировали внимание на транспортном сообщении в Затоне, Инорсе и Доке.

«Я сказал, что мы закупаем автобусы, проходим все эти процессы. Что у нас происходит в этом направлении?» — обратился к руководству минтранса РБ Радий Хабиров.

По данным минтранса РБ, в рамках специальных казначейских кредитов до конца января закупаются 250 автобусов, 91 уже получен. То есть произойдет обновление подвижного состава малого и среднего класса.

«Давайте запускать 91 автобус, — дал поручение Глава РБ. — Для людей важно, чтобы недолгое было ожидание транспорта. Наши новые автобусы должны ходить с определенным интервалом. Уфу я понимаю, так как она разрастается, особенно своими поселками-спутниками».

Мэру Уфы Радий Хабиров поручил закупать автобусы в кредит, становиться участником этого движения.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что для сферы культуры Башкирии приобрели 90 машин и автобусов.