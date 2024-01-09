Уфимки пожаловались Главе Башкирии на нехватку автобусов в городе

«Я сказал, что мы закупаем автобусы, проходим все эти процессы. Что у нас происходит в этом направлении?» — обратился к руководству минтранса РБ Радий Хабиров.
По данным минтранса РБ, в рамках специальных казначейских кредитов до конца января закупаются 250 автобусов, 91 уже получен. То есть произойдет обновление подвижного состава малого и среднего класса.
«Давайте запускать 91 автобус, — дал поручение Глава РБ. — Для людей важно, чтобы недолгое было ожидание транспорта. Наши новые автобусы должны ходить с определенным интервалом. Уфу я понимаю, так как она разрастается, особенно своими поселками-спутниками».
Мэру Уфы Радий Хабиров поручил закупать автобусы в кредит, становиться участником этого движения.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что для сферы культуры Башкирии приобрели 90 машин и автобусов.