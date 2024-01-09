Правительство утвердило планы развития 16 городов ДФО до 2030 года

Мастер-планы подготовлены для Анадыря, Арсеньев, Биробиджана, Благовещенска, Белогорска, Большого Камня, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Краснокаменска, Нерюнгри, Находки, Магадана, Уссурийска, Свободного, Хабаровска и Якутска. В них предусмотрено обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизация транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие курортных зон.
В общей сложности комплексные планы развития дальневосточных городов включают 743 различных мероприятия. Общий объем финансирования — 3,5 триллиона рублей. Из них 1,2 триллиона — средства федерального бюджета, 400 миллиардов будут направлены из консолидированных бюджетов регионов, 1,9 триллиона рублей — из внебюджетных источников.
Напомним, в июле 2023 года правительство утвердило аналогичные планы развития для Читы, Улан-Удэ, Северобайкальска, Тынды и Южно-Сахалинска. По поручению президента мастер-планы разработаны для 25 дальневосточных городов.