Правительство утвердило планы развития 16 городов ДФО до 2030 года

В общей сложности комплексные планы развития дальневосточных городов включают 743 различных мероприятия. Общий объем финансирования — 3,5 триллиона рублей. Из них 1,2 триллиона — средства федерального бюджета, 400 миллиардов будут направлены из консолидированных бюджетов регионов, 1,9 триллиона рублей — из внебюджетных источников.