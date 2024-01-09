В Кремле указали на использования Киевом кассетных боеприпасов при обстрелах РФ

«Такое стало возможным в связи с тем, что режим киевский не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города. Подчеркиваю, не по военным объектам, а по центру города, где нет военных объектов», — ответил он журналистам на вопрос, почему обстрелы Белгорода стали возможными.
Песков также указал, что российские военные продолжат делать всё возможное, чтобы свести к нулю подобные угрозы.
«Разумеется, нашим военные будут и дальше делать всё с тем, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от нее избавиться», — заключил он, добавив, что спецоперация для этого и проводится.
Ранее, вечером 8 января, губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в результате обстрела Белгорода пострадали три человека: женщина и двое мужчин. По последним данным, они находятся в реанимации, им проведены операции. Тогда же Минобороны РФ сообщило, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена попытка атаки с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire по области. Было уничтожено 10 реактивных снарядов противника.
До этого, 30 декабря, украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.