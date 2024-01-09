«Вы всегда в наших сердцах, пацаны!»: бойцам СВО из Хабаровского края отправили ценную партию гуманитарной помощи

…Его лица на фотокарточках не видно, прикрыто балаклавой, потому что он — боец спецоперации, мужчина, который отстаивает и защищает интересы Родины там, за ленточкой. Побывав дома, он снова возвращается, чтобы продолжить нести службу вместе с другими парнями. Отправить его просто так Хабаровск, конечно, не мог. Представители ОНФ в регионе передали с бойцом для ребят гуманитарную помощь — сейчас им в первую очередь нужны средства гигиены, достать которые самостоятельно в зоне СВО, сложно. Каждый день хабаровчане стараются делать все возможное, чтобы земляки чувствовали поддержку и заботу. Для парней плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, шьют белье, и даже отдают собственные машины. И все потому, что цель у людей одна — победить.