«Вы всегда в наших сердцах, пацаны!»: бойцам СВО из Хабаровского края отправили ценную партию гуманитарной помощи

…Его лица на фотокарточках не видно, прикрыто балаклавой, потому что он — боец спецоперации, мужчина, который отстаивает и защищает интересы Родины там, за ленточкой. Побывав дома, он снова возвращается, чтобы продолжить нести службу вместе с другими парнями. Отправить его просто так Хабаровск, конечно, не мог. Представители ОНФ в регионе передали с бойцом для ребят гуманитарную помощь — сейчас им в первую очередь нужны средства гигиены, достать которые самостоятельно в зоне СВО, сложно. Каждый день хабаровчане стараются делать все возможное, чтобы земляки чувствовали поддержку и заботу. Для парней плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, шьют белье, и даже отдают собственные машины. И все потому, что цель у людей одна — победить.
— Вы всегда в наших сердцах, пацаны. Делайте свое дело, защищайте нашу страну, а мы здесь будем делать то, что от нас зависит, будем помогать, чем можем, — говорит хабаровчанка Наталья.
Жители города, края, и соседних регионов передают все самое необходимое парням через отделение Общероссийского народного фронта в рамках акции «Все для победы». Поучаствовать в ней может абсолютно каждый. Конечно, есть много чего, что парням необходимо, но особенно они ценят письма от детей… Старательно выведенные слова — искренние и трогательные, они задевают самые глубокие струны души, а еще, как говорят сами бойцы, они помогают идти к заветной цели.
— Когда я писала письмо Деду Морозу, то попросила, чтобы у всех детей папы приехали на праздник домой. Я знаю, что это не сбылось, но может Дед Мороз просто не получил мое письмо еще, и исполнит мое желание потом? Я верю, что все наши солдаты вернутся домой, к своим семьям, и больше не уедут, — говорит София, шестилетняя хабаровчанка, которая уже не раз писала письма бойцам.
Между тем, многие волонтерские организации и сообщества продолжают работать на благо единой цели. В рамках акции «Хабаровск своих не бросаем» собирается благотворительность, на собранные средства для парней закупают все самое необходимое.
Сейчас в сообществе проходит акция «Волшебный стольник». К настоящему времени до заветной цели в 1000 стольников осталось лишь около 80 взносов. На полученные деньги ребятам закупят необходимое снаряжение. Принять участие в акции может каждый.
Жители региона не забывают и о том, что ребятам в зоне СВО тоже необходим отдых и отвлечение. Недавно земляки просили прислать им книги и настольные игры, чтобы они могли коротать вечера. На просьбу откликнулась библиотека Корфовского городского поселения, и передала ребятам четыре коробки книг.
Помощь Хабаровского края неиссякаема благодаря отзывчивости и неравнодушию местных жителей, дальневосточники знают, что только совместными усилиями и работой можно прийти к главной цели — победе и миру.