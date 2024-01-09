Новосибирец Николай Харитонов зарегистрирован кандидатом в президенты от КПРФ

Такое решение было принято на заседании комиссии 9 января.
Члены ЦИК проголосовали за регистрацию Харитонова единогласно. Затем председатель комиссии Элла Памфилова вручила политику удостоверение кандидата.
В своей первой предвыборной речи представитель КПРФ сказал, что видит президентскую кампанию как возможность консолидировать общество.
«Чтобы мы с вами убедились, что Россия навсегда будет крепким и могучим государством, а наш многонациональный народ всегда был бы гарантом стабильности и социально-экономического развития нашей любимой России», — отметил кандидат.
Напомним, Николай Харитонов уже баллотировался в президенты в 2004 году и занял второе место. Сейчас он стал третьим зарегистрированным кандидатом наряду с Леонидом Слуцким от ЛДПР и Владиславом Даванковым от «Новых людей».
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирской области стартовал сбор подписей в поддержку Владимира Путина.