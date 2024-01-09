Песков объяснил отключения отопления морозами и износом ЖКХ

Представитель Кремля назвал проблемой аномальные для России морозы. Также он утверждает, что «несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ», их часть остается в «достаточно ветхом состоянии». «Эти программы будут продолжаться. Но ни за 10, ни за 15 лет обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно. Поэтому эти программы растянуты по времени», — сказал он во время пресс-колла.
На вопрос «Ъ FM» о том, как оценили в Кремле работу региональных чиновников, Дмитрий Песков ответил, что «все делали все, что можно было делать, и был приложил максимум тех возможных усилий, которые были». Он заверил, что региональные власти «будут делать выводы, чтобы в тех местах, где наиболее уязвима инфраструктура, она заранее менялась». На уточняющий вопрос о том, будут ли от Кремля указания о мониторинге сетей и их финансирования, он ответил отрицательно. «В этом нет необходимости, потому что это обычный процесс. Программа реализуется», — заверил пресс-секретарь.
В новогодние каникулы на фоне сильных морозов жители ряда российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении. Наиболее массовыми оказались отключения тепла в Подмосковье, где без электричества, горячей воды и тепла осталось несколько тысяч потребителей. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений тепло- и электроснабжения в регионе. Были задержаны замглавы Подольска и начальник котельной. Сегодня, 9 января, без отопления остался микрорайон подмосковного Дмитрова.
Лаура Кеффер