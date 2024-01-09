Песков объяснил отключения отопления морозами и износом ЖКХ

На вопрос «Ъ FM» о том, как оценили в Кремле работу региональных чиновников, Дмитрий Песков ответил, что «все делали все, что можно было делать, и был приложил максимум тех возможных усилий, которые были». Он заверил, что региональные власти «будут делать выводы, чтобы в тех местах, где наиболее уязвима инфраструктура, она заранее менялась». На уточняющий вопрос о том, будут ли от Кремля указания о мониторинге сетей и их финансирования, он ответил отрицательно. «В этом нет необходимости, потому что это обычный процесс. Программа реализуется», — заверил пресс-секретарь.