«Массовых проверок не будет» — Минфин об отслеживании мобильных переводов

«Массовых проверок не будет. Рейдов не будет. Мы будем в первую очередь разъяснять в большей части рынок. Будем отдельно отправлять уведомления налогоплательщикам. Мы знаем, кто на сегодня зарегистрированы как ИП, но не показывают декларацию. К сожалению, такая статистика есть. Мы будем им отправлять (уведомления-прим.ред.), в первую очередь фокус на них. Какие-то проверочных мероприятий не будет. Но если мы увидим, что будет злоупотребление, и будут сигналы от покупателей, то мы должны отреагировать», — сказал вице-министр.
Он также подчеркнул, что к добросовестным предпринимателям вопросов не будет.
«Если предприниматель указывает оборот, пробивает чек, пропускает через post-терминал — никаких вопросов у фискальных органов возникать не будет. Хочу также заметить, что малый бизнес, который сейчас зарегистрировался в качестве ИП, платит налоги в разумных пределах, минимальная ставка — от одного до четырёх процентов», — сказал он.