«Массовых проверок не будет» — Минфин об отслеживании мобильных переводов

«Массовых проверок не будет. Рейдов не будет. Мы будем в первую очередь разъяснять в большей части рынок. Будем отдельно отправлять уведомления налогоплательщикам. Мы знаем, кто на сегодня зарегистрированы как ИП, но не показывают декларацию. К сожалению, такая статистика есть. Мы будем им отправлять (уведомления-прим.ред.), в первую очередь фокус на них. Какие-то проверочных мероприятий не будет. Но если мы увидим, что будет злоупотребление, и будут сигналы от покупателей, то мы должны отреагировать», — сказал вице-министр.