Проблемы с отоплением из-за морозов и украинские обстрелы. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
«Завершение праздника у нас — это отдельный праздник».
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Он примет доклад главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, остальные встречи будут носить непубличный характер.
Затем глава государства «продолжит заниматься реализацией тех желаний, которые были на “Елке желаний”, в том числе переговорит с девочкой, которая хотела побывать на Байкале.
Путин обсудил ситуацию с аномальными морозами по телефону с главами Московской и Херсонской областей, главой МЧС, руководством «Россетей». Глава государства не занимался непосредственным решением проблемы — «речь шла о докладах президенту» для координации.
«Все [профильные] службы заняты, работают днем и ночью», чтобы «вернуть электричество и, главное, тепло людям».
«Проблема решалась весьма оперативно с самого ее начала», «был приложен максимум возможных усилий». «В некоторых местах было невозможно ликвидировать последствия сразу», и людям пришлось пережить «много неудобств, зачастую мучений».
Причина произошедшего — аномальные морозы. Часть инфраструктуры «остается в ветхом состоянии», несмотря на «все титанические усилия» по ее обновлению: программы модернизации «растянуты во времени», но и за 15−20 лет заменить все невозможно.
«Будут делаться выводы», чтобы оперативно менять инфраструктуру там, где она «наиболее уязвима с точки зрения ветхости». В постоянном мониторинге этой сферы «нет необходимости».
О массовом ДТП на трассе «Нева»
Кремлем в связи с массовым ДТП в Новгородской области «чего-то особенного не планируется»: «Экстренные службы на месте делают свою работу, делают оперативно». «Что стало причиной такой массовой аварии, должны определять специалисты, чем они и занимаются».
«Зима и экстраординарный холод, и снегопады — собственно, это чрезвычайные условия, в которых, безусловно, в том числе и водители должны принимать особые меры предосторожности».
Об обстрелах Белгорода
«Такое стало возможным в связи с тем, что режим киевский не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города, где нет военных объектов».
«Наши военные будут и дальше делать все, с тем чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от этого избавиться. Специальная военная операция для этого продолжается».
О сотрудничестве с КНДР
В Кремле не комментируют публикации западных СМИ о том, что Россия якобы применяет на Украине ракеты из КНДР: «Мы оставляем это без комментариев».
«Предпочел бы обратить внимание, что по нашей территории и по гражданским объектам, по центру города Белгорода в канун Нового года постоянно производятся обстрелы снарядами и ракетами, которые выпущены в Германии, Франции, Италии, Соединенных Штатах Америки, других странах. Давайте не забывать об этом».
Об обращении серба Белича
Кремль не комментирует заявления добровольца из Сербии Деяна Белича о проблемах в отношениях бойцов с командованием: «Это касается специальной военной операции. Это исключительная прерогатива министерства обороны».