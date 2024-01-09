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Проблемы с отоплением из-за морозов и украинские обстрелы. Темы брифинга Пескова

Проблемы, вызванные аномальными холодами в европейской части России, массовое ДТП в Новгородской области и украинские обстрелы российских городов стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Песков Дмитрий
Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

«Завершение праздника у нас — это отдельный праздник».

Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Он примет доклад главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, остальные встречи будут носить непубличный характер.

Затем глава государства «продолжит заниматься реализацией тех желаний, которые были на “Елке желаний”, в том числе переговорит с девочкой, которая хотела побывать на Байкале.

Путин обсудил ситуацию с аномальными морозами по телефону с главами Московской и Херсонской областей, главой МЧС, руководством «Россетей». Глава государства не занимался непосредственным решением проблемы — «речь шла о докладах президенту» для координации.

«Все [профильные] службы заняты, работают днем и ночью», чтобы «вернуть электричество и, главное, тепло людям».

«Проблема решалась весьма оперативно с самого ее начала», «был приложен максимум возможных усилий». «В некоторых местах было невозможно ликвидировать последствия сразу», и людям пришлось пережить «много неудобств, зачастую мучений».

Причина произошедшего — аномальные морозы. Часть инфраструктуры «остается в ветхом состоянии», несмотря на «все титанические усилия» по ее обновлению: программы модернизации «растянуты во времени», но и за 15−20 лет заменить все невозможно.

«Будут делаться выводы», чтобы оперативно менять инфраструктуру там, где она «наиболее уязвима с точки зрения ветхости». В постоянном мониторинге этой сферы «нет необходимости».

О массовом ДТП на трассе «Нева»

Кремлем в связи с массовым ДТП в Новгородской области «чего-то особенного не планируется»: «Экстренные службы на месте делают свою работу, делают оперативно». «Что стало причиной такой массовой аварии, должны определять специалисты, чем они и занимаются».

«Зима и экстраординарный холод, и снегопады — собственно, это чрезвычайные условия, в которых, безусловно, в том числе и водители должны принимать особые меры предосторожности».

Об обстрелах Белгорода

«Такое стало возможным в связи с тем, что режим киевский не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города, где нет военных объектов».

«Наши военные будут и дальше делать все, с тем чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от этого избавиться. Специальная военная операция для этого продолжается».

О сотрудничестве с КНДР

В Кремле не комментируют публикации западных СМИ о том, что Россия якобы применяет на Украине ракеты из КНДР: «Мы оставляем это без комментариев».

«Предпочел бы обратить внимание, что по нашей территории и по гражданским объектам, по центру города Белгорода в канун Нового года постоянно производятся обстрелы снарядами и ракетами, которые выпущены в Германии, Франции, Италии, Соединенных Штатах Америки, других странах. Давайте не забывать об этом».

Об обращении серба Белича

Кремль не комментирует заявления добровольца из Сербии Деяна Белича о проблемах в отношениях бойцов с командованием: «Это касается специальной военной операции. Это исключительная прерогатива министерства обороны».

Песков Дмитрий
ЖКХ