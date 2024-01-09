Семьи бойцов СВО, аборты, пособия, «Слово пацана» — интервью с челябинским замгубернатора Ириной Гехт

Это точно не образец поведения, это антиобразец, который приводит и к разрушению собственной жизни, и к страданиям близких, и к отсутствию перспектив. И я планирую поехать в свою школу, где училась, чтобы поговорить с детьми не столько о сериале, сколько о том времени. И продюсер фильма Дмитрий Табарчук хочет сделать то же самое. Были и другие люди, которые откликнулись на эту идею — поговорить с детьми. Поговорим о ценностях, которые сейчас есть у ребят, о тревогах; расскажем, как росли мы, какие у нас были ценности и сложности. Мне кажется, это круто, потому что это разговор, который складывается между поколениями. Очень важно, чтобы здесь было понимание. Конечно, можно засунуть голову в песок, сказать, что фильм 18+ и нечего с детьми его обсуждать. Но когда его все дети обсуждают с 12 лет, давайте не будем делать вид, что мы не знаем об этом.