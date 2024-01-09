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Семьи бойцов СВО, аборты, пособия, «Слово пацана» — интервью с челябинским замгубернатора Ириной Гехт

Чем помогают власти семьям в Челябинской области, в том числе тем, в которых мужчины ушли на спецоперацию? Чего хотят матери и жены участников СВО? Какую поддержку оказывают женщинам и семьям, в которых скоро появятся дети? Почему феминистский протест против запрета абортов не является эффективным и зачем говорить с детьми о происходящем в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»? На эти вопросы в интервью «ЕАН. Челябинск» ответила первый вице-губернатор Ирина Гехт.
Источник: ЕАН

— Ирина Альфредовна, какая работа в нашем регионе ведется с женами мобилизованных?

— С момента начала специальной военной операции каждая семья участника у нас уже имела социальный паспорт, где мы фиксировали те потребности, которые у нее есть. И это касается сейчас не только мобилизованных, но и всех участников СВО. Если на начальном этапе достаточно большое количество семей отказывалось от сопровождения, то сейчас таких минимум, потому что женщины понимают: в каком-то коллективе, на мероприятиях они смогут и реализовать себя, и отвлечься от каких-то мыслей, которые их сильно тревожат. Домом для этих семей сегодня стал центр поддержки, который мы открыли по решению Алексея Леонидовича (Текслера — прим. ЕАН). Это новое здание, которое было быстро закончено, перепрофилировано, обустроено. Оно стало домом не только для семей, но и для самих участников СВО. Центр работает без выходных до 21:00, он все время востребован.

— Кто в семьях участников СВО больше всего нуждается в поддержке?

— По моим наблюдениям, это мамы бойцов. Они часто себя винят, что не уберегли сына. И мамы чаще, чем жены, остаются в одиночестве, ведь у жен есть дети, заботы о которых требуют времени и не дают тревоге полностью поглотить женщину. Когда мы с мамами в последний раз встречались, они говорили, что у них есть потребность в объединении. Они прямо оживают, когда начинают друг с другом общаться. У нас есть психологи, которые помогают и мамам, и женам. У меня на личном приеме была женщина, у которой на СВО погиб муж, в то время сама женщина была беременна младшей дочкой.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Наш психолог помог ей решить проблему, связанную со старшим сыном. Мама не знала, как сообщить ребенку о смерти отца. Психолог ее направил, проработали вместе ситуацию.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Еще одна сложная категория — это жены и мамы участников СВО, числящихся без вести пропавшими. Конечно, мы их поддерживаем, чтобы не теряли надежду, но в то же время говорим, что исход может быть разным. Таких людей у нас единицы, но они есть и требуют пристального внимания и сопровождения.

— Не все матери и жены могут приехать в Челябинск, чтобы получить помощь. Как выстроена работа с теми, кто живет в отдаленных территориях?

— Мы организовали работу двух мобильных бригад психологов, они выезжают в сельские территории. Их работа востребована. Вряд ли женщина, если у нее случилось горе, выберется, допустим, из села в Челябинск. Поэтому, когда к ней приезжают, она благодарна даже за то, что ее просто выслушали. От мам еще есть большой запрос на увековечивание памяти погибших сыновей. Мы в школах реализуем проект «Парта героя», а в Чебаркуле у нас создан музей, там ведь дивизия, которая одной из первых начала участвовать в военных действиях. Я думаю, что придет время — появятся и памятник, и мемориальные доски. Для мам память более значима и важна, чем выплаты.

— Сейчас чего больше всего не хватает семьям участников СВО в плане мер поддержки?

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿- У нас практически нет жалоб.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Конечно, есть вопросы, касающиеся непосредственно взаимодействия с Министерством обороны, это, например, отпуска, задержка или перерасчет выплат. Мы к решению подключаемся, помогает военный комиссариат, уполномоченный по правам человека. Я взаимодействую с нашим военным госпиталем, переводим сюда из других регионов наших ребят с ранениями. Недавно забрали из Амурской области нашего парня, прооперировали здесь, уже пытается встать на ноги — дома и стены помогают, и близкие рядом.

А что еще касается поддержки женщин, то мы общаемся, используем какие-то наши активности, которые им будут на пользу. Например, мы пригласили визажистов и сделали фотозону. Сначала женщины были зажаты, но потом стали подходить к мастеру, делать макияж. Они смотрели на себя в зеркало, видели, как преображаются, с удовольствием фотографировались, светились на этих фото. И эти фото они, наверное, тут же пересылали мужьям. Состояние и настроение женщины очень важно и для мужа, который находится там, и для детей, которые, может, чего-то недопонимают, но прекрасно все чувствуют. Нужно, чтобы дети ощущали психологическую стабильность, а для этого мама должна быть в гармонии.

— Как вы относитесь к феминисткам? У нас в Челябинске было такое движение, недавно закрылось, они пытались протестовать против запрета абортов.

— Мне кажется, что счастливая женщина не будет никогда протестовать, у нее будут другие методы и технологии привлечения к себе внимания. И здесь, я думаю, надо, наверное, внутрь себя заглянуть и посмотреть, чего же не хватает.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿У нас была одна такая общественная организация, тоже очень критичная в своих оценках, очень строгими были они в общении со мной. Мы с ними встречались, они говорили: «Вы, делаете, но мало делаете».﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Я их пригласила на тренинг, где можно ознакомиться с работой врачей и заведующих женских консультаций. Они после этого пересмотрели отношение к работе этих специалистов и поблагодарили за такую возможность.

— А по поводу самого предмета протестов феминисток что можете сказать?

— Президент совершенно точно сформулировал на прямой линии ответ по поводу абортов. Запретительные меры никогда не давали позитивных результатов. Я абсолютно согласна. Когда был запрет, было много криминальных абортов. Чтобы женщины не шли на аборты, нужно другие меры принимать, например, создавать в женских консультациях условия.

У нас есть проект «Дружелюбная женская консультация». Мы его реализуем в Копейске и на базе 8-й больницы в Челябинске. Мы провели дополнительное обучение персонала, отдельно — заведующих, прошли по маршруту женщины в консультации и заметили разные моменты, которые могут быть «недружелюбными».

﻿﻿﻿Например, в кабинете психолога весь стол был заложен папками, эта стопка была между специалистом и пациенткой — это барьер.﻿﻿﻿

Или, допустим, женщина сидит перед врачом, а за ним видит дверь с надписью «Операционная» — это тоже создает негативный фон. Мы постарались скорректировать эти моменты, включили в кабинетах классическую музыку, повесили красивые картины. Нам в этих женских консультациях за три месяца удалось сохранить 20 малышей. Нужно создавать женщине комфортные условия в момент обращения к врачу. У нас также появилась идея об открытии бесплатного проката детских вещей, необходимых сразу после рождения ребенка.

— Какие еще у вас есть идеи, связанные с поддержкой женщин, решивших рожать?

— Если женщина беременна и стоит перед репродуктивным выбором, потому что боится уйти в декрет, есть вариант, как помочь и ей. Мы сейчас прорабатываем вопрос о бесплатных нянях. Есть возможность на базе комплексных центров обучить наших социальных работников уходу за младенцами.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Такие няни могли бы приходить на несколько часов, чтобы мама могла куда-то выйти, сделать дела, на несколько часов уехать на работу.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Сейчас мы пытаемся понять, для какой категории семей такие няни будут наиболее актуальны. Может, это студенческие семьи, молодые или, наоборот, те, которым уже по 28−30 лет и им сложно уйти от сложившейся бездетной жизни.

Еще есть мечта, которая связана с сиротами, — это семейный детский дом. Мы хотим его создать для сирот, которые являются братьями и сестрами, но различаются по уровню здоровья и развития. Нужно для них открыть этот дом, чтобы не разделять их. У нас была история: есть девять сирот из одной семьи, четверо из них в доме ребенка, а пятеро — в детском доме. А мы хотим, чтобы они были в одном месте. И если, например, среди сирот из одной семьи есть тяжелый инвалид, он должен жить вместе со здоровыми братьями и сестрами, чтобы через детей сохранялась семья, они бы помогали друг другу.

— Вернемся к поддержке женщин, перед которыми встает выбор: аборт или роды. Есть период тишины — это несколько дней, которые врачи должны давать женщине на обдумывание решения. Далеко не все клиники его соблюдают.

— Мы говорили в свое время о том, чтобы все-таки частные клиники исключить из системы прерывания беременности, потому что там процесс сжат по времени.

﻿﻿Они говорят, что у них есть период тишины, но мы несколько раз делали «контрольные закупки», то есть звонили. Нам отвечали, что прервать беременность можно в день обращения.﻿﻿

У нас была семья, которая распалась из-за поспешного решения женщины. Семья взрослая, жена забеременела, муж счастлив. Но он уезжает в командировку, а жена испугалась и сделала аборт. Он вернулся, простить этого не смог, семья распалась. Если бы женщина оказалась в нашей женской консультации, она не смогла бы так быстро все сделать, ей бы дали время справиться с эмоциями, снизить накал и, возможно, принять другое решение.

— Почему у нас падает рождаемость?

— Это мировые тренды. Когда-то Европа с этим столкнулась, и даже появилось такое понятие, как кастрация работой. Сначала работа, потом все остальное — думали многие. Как будет у нас развиваться ситуация — многое зависит от того, насколько грамотно будет выстроена поддержка, насколько люди будут уверены в завтрашнем дне. Людям порой нужны даже не пособия, а школы и садики. Да и пособия сейчас достойные: у нас есть выплата почти 14 тыс. на ребенка. А если в семье несколько детей, то это, в принципе, уже нормальная зарплата получается. У нас некоторые многодетные семьи получают пособий в общей сложности до 100 тыс. рублей, это очень хорошая поддержка от государства. У нас еще есть одна из уникальных мер поддержки — выплата на второго ребенка. С 2024 года она индексируется и составит порядка 11 тыс. рублей.

— И еще о поддержке семей, но не материальной, а нравственной: вы писали в декабре, что начали смотреть сериал «Слово пацана». Тогда вы заявили, что нужно поговорить с детьми о происходящих в фильме событиях. Вы досмотрели его?

— Я досмотрела, потому что все его обсуждают и внуки 12-летние смотрят, это стало трендом в школах.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿В конце сериала стало понятно, что ничем хорошим вся эта бравада и образ жизни не закончились для большинства героев, и это, наверное, тот урок, который стоит вынести из этого фильма.﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Это точно не образец поведения, это антиобразец, который приводит и к разрушению собственной жизни, и к страданиям близких, и к отсутствию перспектив. И я планирую поехать в свою школу, где училась, чтобы поговорить с детьми не столько о сериале, сколько о том времени. И продюсер фильма Дмитрий Табарчук хочет сделать то же самое. Были и другие люди, которые откликнулись на эту идею — поговорить с детьми. Поговорим о ценностях, которые сейчас есть у ребят, о тревогах; расскажем, как росли мы, какие у нас были ценности и сложности. Мне кажется, это круто, потому что это разговор, который складывается между поколениями. Очень важно, чтобы здесь было понимание. Конечно, можно засунуть голову в песок, сказать, что фильм 18+ и нечего с детьми его обсуждать. Но когда его все дети обсуждают с 12 лет, давайте не будем делать вид, что мы не знаем об этом.

Беседовала Галина Лепина