В Пермском крае ликвидируют поселок лесозаготовителей, куда ссылали кулаков

Начиная с 2020 года из поселка были переселены 86 жителей: 20 семей уехали в Юрлу, четыре — в Кудымкар, пять — в Пермь, две — в Юго-Камский, по одной — в Соликамск, Нытву, Кукуштан и д. Кырова (Юрлинский район). Как отмечается в пояснительной записке, в поселке есть 34 земельных участка в собственности, но зданий и сооружений — нет. Признаков жизни (возделывание земли, выпас скота и т. д. ) не обнаружено. Ранее URA.RU сообщало, что пермские депутаты упразднили рекордное количество деревень.