В Казахстане появился новый город — Алатау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области», сообщает пресс-служба Акорды.
«В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан “Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан” постановляю:
- Реорганизовать Илийский район Алматинской области путем выделения из него села Жетыген.
- Отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения и переименовать его в город Алатау.
- Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации пунктов 1 и 2 настоящего указа", — говорится в тексте документа.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Напомним, на совещании правительства в ноябре 2023 года обсуждались вопросы реализации проекта строительства города Алатау в Алматинской области. По плану, город должен стать точкой для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, международным бизнес-хабом, работающим по высоким мировым стандартам. За основу будет взят опыт создания таких известных центров мира, как Дубай, Сингапур, Тяньцзинь и др. Развитие города Алатау позволит нарастить уровень торговли и инвестиционного взаимодействия с Китаем и странами Центральной Азии, запустить ряд новых производственных и коммерческих проектов, внедрить передовой опыт в различных сферах и отраслях. С этой целью будут предусмотрены условия и стимулы для привлечения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности. Это в том числе касается налоговых и таможенных преференций. На территории города будет также рассмотрена возможность внедрения особого правового режима, в том числе права МФЦА.