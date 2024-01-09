В Казахстане появился новый город — Алатау

Напомним, на совещании правительства в ноябре 2023 года обсуждались вопросы реализации проекта строительства города Алатау в Алматинской области. По плану, город должен стать точкой для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, международным бизнес-хабом, работающим по высоким мировым стандартам. За основу будет взят опыт создания таких известных центров мира, как Дубай, Сингапур, Тяньцзинь и др. Развитие города Алатау позволит нарастить уровень торговли и инвестиционного взаимодействия с Китаем и странами Центральной Азии, запустить ряд новых производственных и коммерческих проектов, внедрить передовой опыт в различных сферах и отраслях. С этой целью будут предусмотрены условия и стимулы для привлечения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности. Это в том числе касается налоговых и таможенных преференций. На территории города будет также рассмотрена возможность внедрения особого правового режима, в том числе права МФЦА.